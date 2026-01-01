Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 06:11

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 января

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 января?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 1 января

Силы российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Андрей Миляев в Telegram-канале. По его словам, в ходе отражения воздушной атаки были повреждены фасад и забор частного дома в Большой Туле. Это произошло в период с 23:00 по 04:00 мск, отметил он.

Также два частных дома повреждены в новогоднюю ночь в станице Северской из-за атаки украинских БПЛА, о чем информировал в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края. Там отметили, что пострадавших нет. Обломками посекло крыши и выбило окна. На месте работают оперативные и специальные службы.

Российские средства ПВО сбили девять беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Атака длилась почти беспрерывно с полуночи, ближе к утру средства ПВО сбили два беспилотника из девяти над Москвой. Всего их было на тот момент восемь, как было ясно из соцсетей Собянина.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Система противовоздушной обороны уничтожила пять беспилотных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб. При этом за 40 минут было сбито три из пяти украинских дронов.

Также в результате атаки беспилотников в Туапсе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в городском порту, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Аварийные бригады оперативно выехали для устранения повреждений. При этом пострадали два человека, их госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту, добавили в источнике.

Тем временем в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь.

Позднее выяснилось, что силы российской ПВО ликвидировали 27 украинских БПЛА над шестью регионами РФ, о чем информировали в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что больше всего беспилотников сбили над Калужской областью — 14 целей.

Кроме того, на территории Липецкой области введен красный уровень угрозы, о чем рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. По его словам, это решение связано с опасностью атаки беспилотников.

