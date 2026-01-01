Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 06:02

Разгромили шесть дронов и нанесли поражение: успехи ВС РФ к утру 1 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Оператор FPV-дрона подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» ударом уничтожил группу военнослужащих ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Там отметили, что противник пытался укрыться в постройке в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 1 января?

Ударили по живой силе ВСУ в районе Гришино

«Расчет БПЛА вскрыл и нанес огневое поражение по группе украинских боевиков, скрывающихся на окраине населенного пункта. В ходе боевой работы неонацисты попытались сменить позицию и укрыться в соседней постройке, но были уничтожены ювелирным ударом», — говорится в публикации.

Также оператор ударного FPV-дрона в ходе дежурного полета увидел и методично уничтожил бронированную технику противника. Ее экипаж пытался разминировать участки местности на линии боевого соприкосновения.

Сбили шесть дронов «Баба-яга»

Операторы беспилотников подразделения беспилотных систем 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили за прошедшую неделю шесть гексакоптеров «Баба-яга» в Запорожской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Там отметили, что при этом они продемонстрировали профессионализм в борьбе с ударными беспилотными летательными аппаратами противника.

«За прошедшую неделю одним из расчетов FPV-дронов 5-й отдельной гвардейской танковой бригады было обнаружено и уничтожено в воздухе шесть гексакоптеров типа „Баба-яга“ ВСУ», — рассказали в военном ведомстве.

Оператор дрона с позывным Молодой рассказал, что управлял дроном в рамках другой боевой задачи, когда заметил пролетающий ниже гексакоптер «Баба-яга». «Я развернулся, догнал и уничтожил ее», — пояснил оператор.

Лишили ВСУ десяти беспилотников и 32 блиндажей

ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 10 беспилотников, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также противник лишился двух пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажей и укрытия.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях уничтожены 10 антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 32 блиндажа и укрытия ВСУ, пять антенн и два пункта управления БПЛА, сбито 10 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Инна Аббазова
И. Аббазова
