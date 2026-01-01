Новый год — 2026
01 января 2026 в 07:17

В Финляндии заявили о задержании судна Fitburg с россиянами на борту

Хельсинки, Финляндия Хельсинки, Финляндия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Финляндии уведомили посольство России о задержании грузового судна Fitburg, среди членов экипажа которого есть россияне, заявили РИА Новости в диппредставительстве. Там подчеркнули, что никаких обращений от граждан РФ пока не поступало.

Финские власти уведомили посольство о факте задержания судна, среди членов экипажа которого есть граждане России. Со стороны самих россиян обращений в посольство не поступало, — отметили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что финские правоохранители задержали следовавшее из РФ в Израиль грузовое судно и находившихся на нем 14 членов экипажа. Их подозревают в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

До этого экипаж нефтяного танкера, за которым гналась береговая охрана США в рамках попытки захвата, связанного с поставками нефти в Венесуэлу, якобы нарисовал на борту российский флаг. Эксперты предположили, что таким образом там пытались заручиться защитой Москвы.

