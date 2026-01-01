Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 08:01

«Последняя капля»: во Франции заговорили об атаке ВСУ на резиденцию Путина

VA: после атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба Европы висит на волоске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Попытка нападения на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области поставила под угрозу судьбу Запада, пишет французский журнал Valeurs Actuelles. Журналисты отметили, что теперь Европа может потерять шанс на урегулирование конфликта.

Нападение на резиденцию лидера ядерной державы — это последняя капля для Москвы. Теперь судьба Европы висит на волоске. <…> Европейские столицы рискуют навсегда потерять шансы на разрешение конфликта. <…> Нашим европейским лидерам также придется ответить за свои действия, — констатировали авторы материала.

Ответственность за эскалацию, по мнению автора текста, несут именно европейские элиты. Он подчеркнул, что именно из-за их шагов ситуация сложилась непростым образом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака на резиденцию является «дичайшим терроризмом» на высшем государственном уровне. Политика интересует вопрос, кому могло понадобиться такое нападение.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет возражать в случае масштабного военного ответа России на террористическую атаку Киева. Отмечается, что позиция Белого дома обусловлена личным раздражением президента действиями украинского руководства, которые он назвал провокацией.

Франция
Владимир Путин
атаки
ВСУ
