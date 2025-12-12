Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 15:47

«Единую Россию» призвали усилить позиции страны на международной арене

Медведев попросил ЕР активизировать партийный ресурс на международной арене

Партии «Единая Россия» следует активизировать партийный ресурс на международной арене на фоне прессинга в отношении страны, заявил ее председатель Дмитрий Медведев на заседании Генсовета партии. По словам замглавы Совбеза России, которые приводит корреспондент NEWS.ru, политическая сила всегда активно работает над укреплением позиций РФ на этой арене.

Ситуация несколько изменилась, и, наверное, с учетом того беспрецедентного давления, которому подвергается наша страна, вот этот партийный ресурс сейчас нужно активировать в большей степени, чем это было раньше по разным причинам, — отметил Медведев.

Также председатель ЕР заявил, что «Единой России» необходимо получить конституционное большинство на выборах в Госдуму. По его словам, у партии есть все ресурсы для достижения цели.

До этого Медведев заявил, что новая стратегия Вашингтона с созданием «ядерной пятерки» (G5), куда войдет Россия, стала «щелчком по носу» для европейских политиков. Он уточнил, что в состав пятерки войдут также Китай, Индия и Япония.

