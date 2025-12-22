«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры

«Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» отправила в зону проведения специальной военной операции спецтехнику, сообщили в пресс-службе партии. Речь идет о квадроциклах, квадрокоптерах и комплектующих к ним.

Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно, — говорится в заявлении.

Как отметил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, «Единая Россия» отправила на СВО технику «четко по заявкам», поступившим от самих военнослужащих. Он выразил уверенность, что это поможет бойцам в выполнении задач на передовой.

Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в общей сложности по делам о повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения по итогам 2024 года конфисковано более 33 тыс. автомобилей. При этом из них 5,5 тыс. машин передано в зону специальной военной операции.