Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:58

Хинштейн попросил вывести из состава фракции ЕР жену осужденного депутата

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил региональное отделение партии «Единая Россия» вывести из состава фракции супругу осужденного экс-депутата областной думы Максима Васильева Светлану. В своем Telegram-канале он сообщил, что она «активно поддерживала мужа, пытаясь прикрыть его перед законом».

Полностью поддерживаю приговор суда. Также попросил коллег из реготделения «Единой России» рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии супруги осужденного — депутата Курского горсобрания Светланы Васильевой, которая активно поддерживала мужа, пытаясь прикрыть его перед законом, — написал он.

Ранее Хинштейн поддержал решение суда в Курске, который приговорил экс-депутата областной думы Максима Васильева к 5,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищениях средств. Он отметил, что каждый делает свой выбор, и никто не сможет избежать правосудия.

Экс-депутата обвинили в растрате более 152 млн рублей. Эти средства были выделены из бюджета для строительства оборонительных сооружений.

Александр Хинштейн
Курская область
депутаты
осужденные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
«Это факт»: Песков указал на уловку Киева для выманивания денег у Запада
В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.