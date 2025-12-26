Хинштейн попросил вывести из состава фракции ЕР жену осужденного депутата

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил региональное отделение партии «Единая Россия» вывести из состава фракции супругу осужденного экс-депутата областной думы Максима Васильева Светлану. В своем Telegram-канале он сообщил, что она «активно поддерживала мужа, пытаясь прикрыть его перед законом».

Полностью поддерживаю приговор суда. Также попросил коллег из реготделения «Единой России» рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии супруги осужденного — депутата Курского горсобрания Светланы Васильевой, которая активно поддерживала мужа, пытаясь прикрыть его перед законом, — написал он.

Ранее Хинштейн поддержал решение суда в Курске, который приговорил экс-депутата областной думы Максима Васильева к 5,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищениях средств. Он отметил, что каждый делает свой выбор, и никто не сможет избежать правосудия.

Экс-депутата обвинили в растрате более 152 млн рублей. Эти средства были выделены из бюджета для строительства оборонительных сооружений.