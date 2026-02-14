Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 09:27

В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах

В Бодайбо 98 домов остались без теплоснабжения

Фото: t.me/irkobl
Теплоснабжение по-прежнему отсутствует в 98 жилых домах в Бодайбо Иркутской области, передает ТАСС. В конце января в городе произошла коммунальная авария. При этом в 69 жилых домах отопление удалось восстановить, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Только за последние сутки было подключено еще 10 домов.

Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов, — говорится в заявлении.

В Бодайбо действует режим повышенной готовности. На территории региона также введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В администрации поселения и в теплоснабжающем предприятии прошли обыски.

Ранее мэр Бодайбо Евгений Юмашев заявил, что никто из жителей города не захотел помочь землякам, оставшимся без отопления из-за крупной коммунальной аварии. По его словам, некоторые арендодатели, наоборот, резко подняли цены. Юмашев призвал горожан рассмотреть возможность приютить на время людей, оставшихся без отопления.

Иркутская область
отключения
аварии
отопление
