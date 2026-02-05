Зимняя Олимпиада — 2026
Мэр Бодайбо обвинил горожан в равнодушии к замерзающим людям

Мэр Юмашев: никто из жителей Бодайбо не захотел приютить замерзающих земляков

Никто из жителей города Бодайбо в Иркутской области не захотел помочь землякам, оставшимся без отопления из-за крупной коммунальной аварии в городе, заявил мэр Евгений Юмашев в Telegram-канале. По его словам, некоторые арендодатели наоборот резко подняли цены.

Вчера я обращался к вам с просьбой помочь с временным жильем для самых уязвимых — семей с детьми-инвалидами и одиноких пожилых людей. К сожалению, за весь день не поступило ни одного предложения. Это горько осознавать. Особенно на фоне того, что некоторые собственники, сдающие жилье посуточно, в этой ситуации резко взвинтили цены, — написал Юмашев.

Градоначальник подчеркнул, что муниципальный жилой фонд исчерпан, людей приходится заселять в малопригодные условия, но и этого не хватает. Он призвал горожан рассмотреть возможность приютить на время людей, оставшихся без отопления — в пустующую комнату, квартиру у родственников или потесниться в собственной квартире.

Юмашев добавил, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы справиться с последствиями аварии. Одна котельная работает в горячем режиме, одна - в теплом и готовится к пуску тепла, а в третьей ведутся работы по запуску. Он также обратил внимание, что ночью произошел новый прорыв на теплосети, из-за чего приходилось вновь отключать одну из котельных.

Ранее сообщалось, что жители Читы столкнулись с отключением света из-за аварии на ТЭЦ. Некоторые местные жители отметили, что также сталкиваются с проблемами с отоплением, из-за чего стоят неприятный запах и пар.

