«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной Ишингер: европейские страны самоустранились от диалога по Украине

Сейчас можно констатировать полное самоустранение Европы от переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью телеканалу CNBC. По его наблюдениям, основные позиции в диалоге сейчас занимают Соединенные Штаты и Россия.

Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. Когда я смотрю на войну на Украине, — Европе здесь не место, — сказал Ишингер.

Ранее у входа в здание, где проходила Мюнхенская конференция по безопасности, состоялась одиночная акция протеста, направленная на установление мира с Россией. Жительница Баварии встала с плакатом у главного контрольно-пропускного пункта, который ведет на огороженную территорию. Основные требования участницы касались немедленного прекращения военной помощи Киеву.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил сдвиги в риторике европейских лидеров. По его мнению, они начинают пересматривать собственный подход к разрешению кризиса на Украине. Такую динамику он связал с обеспокоенностью западных стран перспективами налаживания прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.