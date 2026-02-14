Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 09:27

«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной

Ишингер: европейские страны самоустранились от диалога по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сейчас можно констатировать полное самоустранение Европы от переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью телеканалу CNBC. По его наблюдениям, основные позиции в диалоге сейчас занимают Соединенные Штаты и Россия.

Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. Когда я смотрю на войну на Украине, — Европе здесь не место, — сказал Ишингер.

Ранее у входа в здание, где проходила Мюнхенская конференция по безопасности, состоялась одиночная акция протеста, направленная на установление мира с Россией. Жительница Баварии встала с плакатом у главного контрольно-пропускного пункта, который ведет на огороженную территорию. Основные требования участницы касались немедленного прекращения военной помощи Киеву.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил сдвиги в риторике европейских лидеров. По его мнению, они начинают пересматривать собственный подход к разрешению кризиса на Украине. Такую динамику он связал с обеспокоенностью западных стран перспективами налаживания прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

Европа
переговоры
Мюнхенская конференция
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир отряда «Ахмат» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе
«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму
Хинштейн сообщил о массированной атаке ВСУ на Курскую область
Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище
Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре
Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами
Додон раскрыл, как Киев предлагал Санду решить вопрос Приднестровья
В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах
«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной
Командир отряда «Ахмат» Аид заявил о важности возвращения НВП в школы
«Внятных ответов нет»: посол о расследовании по «Северным потокам»
Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией
«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам
Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме
Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения
Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе
Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде
«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.