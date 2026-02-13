Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 17:45

В ГД осудили депутата, назвавшую россиян лентяями из-за жалоб на рост цен

Милонов осудил депутата, назвавшую россиян лентяями из-за жалоб на рост цен

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Член ЦК КПРФ Тамара Казанцева позволила себе недопустимое высказывание, назвав россиян лентяями из-за жалоб на рост цен, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал слова парламентария, что она не ощутила подорожание продуктов, потому что занимается огородом. По мнению Милонова, публичные фигуры должны тщательно взвешивать свои заявления.

Многое зависит от интонации и подачи информации. Если человек говорит, что лично он, например, ведет подсобное хозяйство и выращивает овощи, то что в этом плохого? Если это преподносится как укор тем, кто этого делать не может, то это недопустимо. У людей разные обстоятельства и возможности, в том числе и непреодолимые. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть внимательно. Но в любом случае, если ты занимаешь выборную должность, трижды подумай, что ты говоришь, зачем и как люди будут относиться к твоим словам, — высказался Милонов.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что с увеличением светового дня расходы тепличных хозяйств на освещение и обогрев снизятся. Это, по его словам, приведет к уменьшению цен на овощи, включая огурцы.

депутаты
цены
россияне
Виталий Милонов
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение детей в колодец на парковке в Москве попало на видео
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.