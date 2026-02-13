В ГД осудили депутата, назвавшую россиян лентяями из-за жалоб на рост цен

Член ЦК КПРФ Тамара Казанцева позволила себе недопустимое высказывание, назвав россиян лентяями из-за жалоб на рост цен, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал слова парламентария, что она не ощутила подорожание продуктов, потому что занимается огородом. По мнению Милонова, публичные фигуры должны тщательно взвешивать свои заявления.

Многое зависит от интонации и подачи информации. Если человек говорит, что лично он, например, ведет подсобное хозяйство и выращивает овощи, то что в этом плохого? Если это преподносится как укор тем, кто этого делать не может, то это недопустимо. У людей разные обстоятельства и возможности, в том числе и непреодолимые. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть внимательно. Но в любом случае, если ты занимаешь выборную должность, трижды подумай, что ты говоришь, зачем и как люди будут относиться к твоим словам, — высказался Милонов.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что с увеличением светового дня расходы тепличных хозяйств на освещение и обогрев снизятся. Это, по его словам, приведет к уменьшению цен на овощи, включая огурцы.