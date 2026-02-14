Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 09:53

Командир отряда «Ахмата» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум

Командир отряда «Ахмата» Аид: Сумы могут быть освобождены в середине 2026 года

Аид Аид Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Сумы могут быть освобождены в середине нынешнего 2026 года, выразил мнение в интервью NEWS.ru командир отряда спецназа «Ахмат» Аид. Он уточнил, что город является достаточно крупным, боевые действия в нем могут занять время.

Я думаю, в этом году, в середине года освободим Сумы. Продвигаемся. Вообще, Сумы – это крупный населенник. На момент 2022 года в нем проживало около 240 тысяч человек. Сам город — 96,8 квадратных километра, — отметил собеседник.

Аид предположил, что жителей Сум ВСУ не выпустят из города, а будут использовать как заложников или «живой щит». Эту практику украинская армия применяла и в Донбассе, напомнил он.

Конечно, там есть еще мирные жители. Зная киевский режим, мы понимаем, что никогда их не эвакуируют, для ВСУ это живой щит, — полагает собеседник.

Ранее Аид сообщил, что группы латиноамериканских наемников были замечены в боях на стороне ВСУ под Сумами. Это удивительно, добавил он, потому что русская зима для латиноамериканцев является устрашающим фактором, и участия в зимних кампаниях они старались избегать.

Также командир заявил о необходимости возвращения в российские школы уроков НВП — начальной военной подготовки. По мнению собеседника, полученные на таких занятиях навыки очень пригождаются в условиях современного мира.

Виктория Катаева
В. Катаева
