Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 08:55

Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе

Фото: Виктор Гуменюк /РИА Новости
На Камчатке на следующей неделе, с 16 по 22 февраля, временами будет идти снег, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что на севере полуострова будет морозно, как и в Магаданской области.

В Магаданской области и на севере Камчатки местами снегопады, по ночам от –22 до –29 градусов, в дневные часы — в диапазоне от –13 до –20. На юге Камчатки в дневное время от +1 до –4 градусов, по ночам до –9. Снег и мокрый снег прогнозируется здесь в понедельник, среду и четверг, — сказала Паршина.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что авторы вирусных нейровидео с кадрами сугробов невероятных масштабов на Камчатке наносят ущерб России. По его словам, необходимо оказывать поддержку жертвам стихии, а не усугублять их положение.

В конце января в МЧС России сообщили, что после сильного снегопада на Камчатке спасатели вывезли более 132 тыс. кубометров снега. По информации ведомства, было очищено более тысячи кровель многоквартирных домов и свыше 380 км дорог.

