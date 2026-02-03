Зимняя Олимпиада — 2026
Депутат осудил авторов сгенерированных видео с сугробами на Камчатке

Авторы вирусных нейровидео с кадрами сугробов невероятных масштабов на Камчатке наносят ущерб России, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, необходимо оказывать поддержку жертвам стихии, а не усугублять их положение.

Подобные ролики [огромных сугробов на Камчатке] — это настоящее информационное вредительство. Авторы лгут, преувеличивая масштабы явления, с которым столкнулись в регионе, введя режим ЧС из-за рекордных снегопадов. Их цель — создать у зрителя, особенно за рубежом, нелепое, гротескное впечатление, чтобы затем смеяться над теми, кто этому поверит. И, к сожалению, часть наших соотечественников и иностранная аудитория действительно верят, что ведет к формированию ложного и унизительного образа России, будто бы здесь царит хаос и дебилизм. Такие манипуляции опасны, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что распространение поддельных видеороликов отвлекает от реальных проблем, вызывает панику и подрывает доверие к любым источникам информации. По словам депутата, ответственность за это несут не только создатели материала, но и платформы, распространяющие контент без должной проверки.

Нужно четко различать: реальная ситуация на Камчатке сложная, снега выпало исторически много, сугробы достигают второго-третьего этажа, и это серьезное испытание. Но она не имеет ничего общего с фантазиями, нарисованными нейросетью. Мы должны поддерживать тех, кто на месте борется со стихией, и жестко пресекать попытки спекулировать на этой теме ради дешевой популярности или информационных диверсий, — заключил Иванов.

Ранее в МЧС России сообщили, что после сильного снегопада на Камчатке спасатели вывезли более 132 тыс. кубометров снега. По информации ведомства, очищено более тысячи кровель многоквартирных домов и свыше 380 км дорог.

