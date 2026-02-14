Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 09:01

Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме

Пожар унес жизни двоих взрослых и троих детей в Хабаровском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар вспыхнул в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщили в управлении МЧС России по региону. Трагедия произошла в поселке Кукан. По данным ведомства, в огне погибли пять человек: женщина и четверо ее детей, трое из которых были несовершеннолетними.

При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружены тела женщины и четырех детей, трое из которых несовершеннолетние, — говорится в заявлении.

Уточняется, что огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. На вызов прибыли восемь спасателей. Также привлечено две единицы техники. В настоящее время на месте трагедии работают эксперты и представители следственных органов.

Ранее во Владивостоке припаркованные машины помешали спасателям подъехать к многоэтажному жилому дому, где во время пожара в квартире на седьмом этаже погибли трое детей. Кроме того, из-за позднего сообщения о пожаре в подъезде было сильное задымление.

До этого в подмосковном Серпухове произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, еще 16 лишились крова. Всех пострадавших расселили в съемные квартиры.

Хабаровский край
пожары
возгорания
огонь
МЧС
погибшие
жертвы
дети
