14 февраля 2026 в 09:47

«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму

Дмитриев: Обаму защищает созданная им в США машина пропаганды

Барак Обама Барак Обама Фото: IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Me/Global Look Press
Современная пропагандистская система, созданная при участии экс-президента США Барака Обамы, продолжает функционировать в Соединенных Штатах и обеспечивает ему защиту, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, к созданию этой «машины» причастны и другие люди.

Обама и его команда тщательно превращали традиционные СМИ в машину пропаганды левого толка, которая «на удивление» всегда защищает Обаму, — написал глава РФПИ.

Поводом для подобных заявлений послужила информация о том, что высокопоставленный юрисконсульт банковского гиганта Goldman Sachs Кэтрин Рюммлер приняла решение покинуть свой пост в июне. В свое время она входила в число советников Белого дома в период нахождения Обамы у власти. Причиной ее отставки, как отмечается в прессе, стало обнаружение фактов, связывающих ее со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с требованием о незамедлительном задержании Обамы. Причиной такого заявления стали выдвинутые против него самого обвинения в связях с Россией, которые Трамп считает сфабрикованными. Действующий президент заявил, что усматривает в этих действиях целенаправленную кампанию по дискредитации его власти и попытку государственного переворота.

