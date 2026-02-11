Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 18:35

Выкладываю слоями — и в духовку: картофельная запеканка «Пастушка» всего за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта картофельная запеканка «Пастушка» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится слоями, а получается как настоящий праздничный ужин. Её необычность в том, что хрустящие золотистые ломтики картофеля, сочное мясо и нежная сливочная заливка превращаются в духовке в идеальное сочетание текстур и вкусов. Получается потрясающе сытное и ароматное угощение: мягкий, пропитанный сливками картофель, прослойка из сочного мяса с луком и чесноком и аппетитная румяная сырная корочка, которая так аппетитно хрустит.

Для приготовления вам понадобится: 6-8 крупных картофелин, 300 г свинины или говядины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 г твёрдого сыра, 200 мл сливок, 2 яйца, соль, перец и растительное масло для жарки. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, обжарьте до золотистой корочки и выложите на дно формы. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанное мясо с луком и чесноком до готовности, посолите, поперчите и выложите поверх картофеля. Смешайте сливки с яйцами, посолите и залейте этой смесью мясной слой. Щедро посыпьте всё тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут до золотистой хрустящей корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Ретро-закуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Общество
Ретро-закуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут и вкуснота на столе
Общество
Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут и вкуснота на столе
Делаю прямо пластом на противне — ленивый люля-кебаб: вкусно и не надо стоять и жарить котлеты
Общество
Делаю прямо пластом на противне — ленивый люля-кебаб: вкусно и не надо стоять и жарить котлеты
Манник на кефире с лимонной цедрой — рецепт для душевных посиделок
Семья и жизнь
Манник на кефире с лимонной цедрой — рецепт для душевных посиделок
Уж больно она вкусная! Свекольная икра — и гарнир, и салат, и просто на хлебушек
Общество
Уж больно она вкусная! Свекольная икра — и гарнир, и салат, и просто на хлебушек
рецепты
ужины
кулинария
советы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли число погибших при попытке покинуть страну
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.