Выкладываю слоями — и в духовку: картофельная запеканка «Пастушка» всего за 30 минут

Эта картофельная запеканка «Пастушка» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится слоями, а получается как настоящий праздничный ужин. Её необычность в том, что хрустящие золотистые ломтики картофеля, сочное мясо и нежная сливочная заливка превращаются в духовке в идеальное сочетание текстур и вкусов. Получается потрясающе сытное и ароматное угощение: мягкий, пропитанный сливками картофель, прослойка из сочного мяса с луком и чесноком и аппетитная румяная сырная корочка, которая так аппетитно хрустит.

Для приготовления вам понадобится: 6-8 крупных картофелин, 300 г свинины или говядины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 г твёрдого сыра, 200 мл сливок, 2 яйца, соль, перец и растительное масло для жарки. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, обжарьте до золотистой корочки и выложите на дно формы. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанное мясо с луком и чесноком до готовности, посолите, поперчите и выложите поверх картофеля. Смешайте сливки с яйцами, посолите и залейте этой смесью мясной слой. Щедро посыпьте всё тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут до золотистой хрустящей корочки.

