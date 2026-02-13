Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 17:31

Хинштейн раскрыл последствия удара ВСУ по Курской области

Хинштейн: три района Курской области остались без электричества из-за удара ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Город Рыльск и три района Курской области остались без электричества из-за удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, была повреждена линия электропередач. Идут работы по восстановлению.

В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остался Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы нарушения теплоснабжения, — сообщил он.

До этого сообщалось, что из-за коммунальной аварии начался слив системы отопления в 455 многоквартирных домах Белгорода. Ситуация в городе остается сложной, восстановительные работы продолжаются, но для их завершения властям требуется дополнительное время, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что около 80 тыс. жителей Белгорода остались без отопления в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, еще около 3 тыс. человек лишились газоснабжения и порядка 1 тыс. — электричества.

Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
удары
