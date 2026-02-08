Слив системы отопления начался в Белгороде после крупной аварии

Слив системы отопления начался в 455 многоквартирных домах Белгорода после коммунальной аварии, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, восстановительные работы продолжаются. Глава региона подчеркнул, что властям нужно дополнительное время.

Нужен еще длительный период восстановления, а также в связи с предстоящим резким понижением температуры мы принимаем решение: в 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления, — говорится в сообщении.

Кроме того, воду из труб сливают в 25 детских садах, 17 школах, четырех университетах и девяти поликлиниках. Заполнение отопительной системы начнется, когда ТЭЦ будет готова.

Если мы этого не сделаем, урон или ущерб будет практически катастрофический для каждого жителя, — признал Гладков.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что около 80 тыс. жителей Белгорода остались без отопления в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, еще около 3 тыс. человек лишились газоснабжения и порядка 1 тыс. — электричества.