Десятки тысяч белгородцев остались без отопления из-за ВСУ В Белгороде после ракетной атаки теплоснабжение нарушено у 80 тыс. человек

Около 80 тыс. жителей Белгорода остались без отопления в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, еще около 3 тыс. человек лишились газоснабжения и порядка тысячи — электричества.

Порядка 80 тыс. человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тыс. человек — без газа, и около 1 тыс. человек — без электроэнергии, — говорится в сообщении.

Глава Белгородской области заверил, что в ближайшие 1,5 часа электроэнергия будет подана для тысячи человек. Также планируется оперативно решить проблему с газом. Однако отопление вернется не раньше середины дня.

