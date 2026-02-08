Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 09:43

Десятки тысяч белгородцев остались без отопления из-за ВСУ

В Белгороде после ракетной атаки теплоснабжение нарушено у 80 тыс. человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Около 80 тыс. жителей Белгорода остались без отопления в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, еще около 3 тыс. человек лишились газоснабжения и порядка тысячи — электричества.

Порядка 80 тыс. человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тыс. человек — без газа, и около 1 тыс. человек — без электроэнергии, — говорится в сообщении.

Глава Белгородской области заверил, что в ближайшие 1,5 часа электроэнергия будет подана для тысячи человек. Также планируется оперативно решить проблему с газом. Однако отопление вернется не раньше середины дня.

Ранее во Владивостоке произошла массовая коммунальная авария, в результате по меньшей мере 15 тыс. жителей города остались без водоснабжения. В частности, воды нет в домах по улицам Иртышской, Постышева, Гамарника, Южно-Уральской и Уральской. Специалисты уже работают над устранением последствий аварии.

Белгород
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
ракеты
отопление
электричество
отключения
