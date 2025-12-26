Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 14:16

Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прокуратура Санкт-Петербурга помогла двум строителям добиться выплаты окончательного расчета после увольнения, пишет Neva.today со ссылкой на ведомство. Петербуржцам выплатили свыше 300 тыс. рублей.

Проверку исполнения трудового законодательства провели в Московском районе города. Как выяснилось, руководство одной из строительных компаний не рассчиталось с двумя сотрудниками при увольнении. Организации вынесли представление о выплате им окончательного расчета в полном размере. По итогу требования работников были удовлетворены.

Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура помогла 15-летнему молодому человеку получить 20 тыс. рублей, которые ему был должен работодатель. У подростка не было трудового договора.

Санкт-Петербург
прокуратура
строители
выплаты
