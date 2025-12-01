Подростку из Петербурга помогли получить более 20 тыс. рублей зарплаты

В Санкт-Петербурге прокуратура помогла 15-летнему молодому человеку получить 20 тыс. рублей, которые ему был должен работодатель, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу ведомства. У подростка не было трудового договора.

Сообщается, что школьник решил летом подработать в ПВЗ одного из маркетплейсов. Работодатель не стал заключать договор, однако зарплату молодому человеку также не выплатил.

В прокуратуру обратился один из родителей 15-летнего работника. В ведомстве устранили нарушения трудовых прав ребенка.

Ранее сообщается, что сопровождавший детей из Якутии на международный конкурс педагог оставил одну девочку на границе с Казахстаном — ребенок получил компенсацию в размере 107 тыс. рублей. Руководитель нарушил закон, не проверив паспорт школьницы, из-за чего девочка оказалась на контрольно-пропускном пункте в одиночестве.