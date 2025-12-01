День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:58

Подростку из Петербурга помогли получить более 20 тыс. рублей зарплаты

Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге прокуратура помогла 15-летнему молодому человеку получить 20 тыс. рублей, которые ему был должен работодатель, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу ведомства. У подростка не было трудового договора.

Сообщается, что школьник решил летом подработать в ПВЗ одного из маркетплейсов. Работодатель не стал заключать договор, однако зарплату молодому человеку также не выплатил.

В прокуратуру обратился один из родителей 15-летнего работника. В ведомстве устранили нарушения трудовых прав ребенка.

Ранее сообщается, что сопровождавший детей из Якутии на международный конкурс педагог оставил одну девочку на границе с Казахстаном — ребенок получил компенсацию в размере 107 тыс. рублей. Руководитель нарушил закон, не проверив паспорт школьницы, из-за чего девочка оказалась на контрольно-пропускном пункте в одиночестве.

Санкт-Петербург
дети
компенсации
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минск вызвал представителя Литвы в МИД после инцидента с БПЛА
Родителям дали советы, как привить детям основы правильного питания
Вылетевший из Литвы БПЛА рухнул в белорусском Гродно
«Ни ответа, ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком
Игривые гении: характеристика людей, рожденных в год Обезьяны
В России сотни Porsche превратились в «кирпичи»
«Калашников» сообщил о выполнении крупного контракта по беспилотникам
Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти
Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости
Украинские мигранты начали кошмарить жителей Варшавы
Пономарев призвал «Спартак» и «Динамо» назначить российских тренеров
Бывшего заместителя губернатора Кубани лишают мандата в ГД из-за взяток
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле мяса едят россияне
«Запад ищет деньги»: экс-нардеп о слухе про отставку Зеленского в Новый год
Петербуржца задержали за угрозы ножом сотруднику полиции
Тела трех человек нашли в гараже в Ленобласти, еще одна девочка в больнице
Экономист оценил идею разрешить тратить маткапитал на путешествия
Эксперт оценил возможный рост цен на мясо перед новогодними праздниками
«Нам нужна футбольная команда»: Лерчек раскрыла мечту бойфренда-аргентинца
«Едем на УЗИ»: Лерчек рассказала, кто помог ей выбить «путевку» к врачу
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.