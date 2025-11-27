День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:42

Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию

Оставленной на границе школьнице из Якутии выплатили 107 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сопровождавший детей из Якутии на международный конкурс педагог оставил одну девочку на границе с Казахстаном — пострадавшая получала компенсацию в размере 107 тысяч рублей, сообщила прокуратура республики. По данным ведомства, руководитель нарушил закон, не проверив паспорт школьницы, из-за чего девочка оказалась на контрольно-пропускном пункте в одиночестве.

Основанием для вмешательства явился факт оставления девочки на государственной границе между Россией и Казахстаном руководителем учреждения дополнительного образования. <...> Он не убедился в наличии российского паспорта у ребенка и после обнаружения его отсутствия оставил подростка на контрольно-пропускном пункте, — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, проверка учреждения выявила троих сотрудников, виновных в случившемся. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. А компенсацию выплатили как за моральный, так и за материальный ущерб, нанесенный девочке.

Ранее в оренбургской школе № 47 началась проверка после жалоб учеников на учительницу физики. По словам пострадавших, педагог постоянно оскорбляет, в том числе назвала одного из них «жирной свиньей». Руководство школы было в курсе проблемы, но не предпринимало действий, поскольку учительница была единственным преподавателем физики. Теперь управление образования разбирается в случившемся.

границы
дети
школьники
педагоги
