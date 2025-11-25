Учительница нарвалась на проверку после сравнения школьника со свиньей В Оренбурге проверят назвавшую ученика свиньей учительницу

В школе № 47 города Оренбурга проводится служебная проверка, инициированная после публикаций о ненадлежащем поведении учительницы физики, передает Telegram-канал «Новости Оренбурга». Ученики пожаловались, что педагог кричит на школьников и унижает их. Один из них снял на камеру момент урока, в ходе которого преподаватель назвала мальчика «жирной свиньей».

Вышел из моего кабинета, ишак, и больше не приходи! Я тебе последний раз сказала вышел и больше вообще не придешь ко мне на урок, свинья тупая, — заявила педагог.

Источник канала уточняет, что руководство учреждения знало о поведении учительницы, но закрывало на это глаза, поскольку она является единственным преподавателем физики в школе. Управление образования выясняет все обстоятельства произошедшего, однако результаты проверки пока не озвучены.

Ранее в Челябинской области школьница напала на учительницу с маникюрными ножницами из-за замечания. Женщина была ранена в шею. По факту нападения на педагога возбуждено уголовное дело, также организована доследственная проверка.