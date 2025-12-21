Российские войска стерли в пыль военное предприятие

Российские войска поразили предприятие военной промышленности Украины и колонны военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также отмечается, что были произведены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины. <...> А также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, — сказали в министерстве.

Ранее журналисты сообщили, что российские военные ликвидировали пункт управления 15-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины. Объект в районе населенного пункта Кияница Сумской области уничтожили при помощи беспилотников «Герань». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области произошел взрыв на складе боеприпасов ВСУ в районе Песковки из-за нарушения требований безопасности. В результате инцидента погибли украинские военные, которые обслуживали объект.