Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 12:38

Российские войска стерли в пыль военное предприятие

Минобороны: российские войска поразили предприятие ВПК Украины

Читайте нас в Дзен

Российские войска поразили предприятие военной промышленности Украины и колонны военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также отмечается, что были произведены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины. <...> А также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, — сказали в министерстве.

Ранее журналисты сообщили, что российские военные ликвидировали пункт управления 15-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины. Объект в районе населенного пункта Кияница Сумской области уничтожили при помощи беспилотников «Герань». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области произошел взрыв на складе боеприпасов ВСУ в районе Песковки из-за нарушения требований безопасности. В результате инцидента погибли украинские военные, которые обслуживали объект.

Россия
Минобороны
ВПК
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я бы просто не возник»: Батрутдинов впервые о разрыве Лопыревой и Смолова
Экономист назвал сумму перевода, которая может потребовать проверки родства
Что будет с рублем? Курс сегодня, 21 декабря, что с долларом, евро и юанем
ВСУ потеряли танки Abrams и Leopard в ДНР
Какие советские фильмы обязательно показывать современным детям и почему
В Минобороны поделились данными о сбитых за сутки БПЛА ВСУ
Раскрыты потери ВСУ за сутки
Песков раскрыл, что не понравилось Путину на прямой линии
Самый эффектный бортпроводник России развелся с женой
Зажатым в тиски в Димитрове бойцам ВСУ не оставили шансов на выживание
Российские войска стерли в пыль военное предприятие
Ушедшие из России бренды получили неожиданный сигнал
Наступление ВС РФ на Харьков 21 декабря: жуткий голод, ситуация в Купянске
Стало известно, кто может дать российским саночникам путевку на ОИ
Захарова рассказала, кто спасает Рождество в ЕС из-за провала властей
Умер советский художник, чьи работы выставлялись в Мексике и Японии
Выпечка к чаю за 15 минут: редкий рецепт колбасы с кедровыми орешками
«Дурак и скотина»: Тарасова об отстранении фигуриста из России за насилие
Умер народный артист СССР, снявшийся более чем в 30 фильмах
Правительство направит деньги на развитие ЖКХ в трех регионах
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.