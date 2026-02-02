Удар по Старому Осколу, гибель мальчика, смертник: ВСУ атакуют РФ 2 февраля

Почти 100 украинских БПЛА сбили над российскими регионами за прошедшие сутки. В Белгородской области погибли три человека. Женщина и ребенок стали жертвами атаки в ДНР. Шесть человек пострадали в результате ударов противника по Херсонщине. В Крыму задержали мужчину, который планировал совершить теракт в здании ФСБ по заданию Киева. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 100 украинских БПЛА сбили над регионами РФ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили 92 беспилотниками по регионам РФ. Средства ПВО за десять часов, с 08:00 до 18:00, уничтожили 38 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 27 БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем. Еще по два дрона сбили над Курской областью и акваторией Азовского моря, один — на Брянской областью.

В период с 18:00 до 23:00 над российскими регионами нейтрализовали еще 23 БПЛА, добавили в Минобороны. 12 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем, пять — над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью и по одному — над Ставропольским краем, Чеченской Республикой и акваторией Черного моря, говорится в сообщении.

В ночь на 2 февраля ВСУ ударили 31 беспилотником по российским регионам. По данным Минобороны, наибольшее число БПЛА атаковали Белгородскую область, где сбили 22 летательных аппарата. Кроме того, четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному — над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Три человека погибли в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Накануне Белгород подвергся ракетному обстрелу, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, осколочными ранениями рук и ног доставили в больницу, уточнил он.

«В селе Головчино Грайворонского округа вражеский дрон ударил по машине на территории коммерческого объекта. Пострадали четыре мирных жителя. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии: у одного — травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости. Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки. Еще у одной пострадавшей предварительно диагностировали баротравму», — написал Гладков.

Позже стало известно, что один из пострадавших в Головчино скончался.

По словам Гладкова, мирный житель получил ранения при атаке ВСУ на хутор Церковный. FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю на территории коммерческого предприятия. Водитель самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ — у него диагностировали сотрясение головного мозга, отметил губернатор.

«В селе Отрадном в результате атак FPV-дронов в одном частном доме пробита кровля, повреждены фасад и забор, в двух других домовладениях — остекление. Также посечены осколками кузова двух легковых автомобилей. В поселке Октябрьский дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом — повреждены окна», — добавил он.

Беспилотники ВСУ атаковали Старый Оскол, в результате чего загорелся частный дом, сказал Гладков. Он уточнил, что здание частично обрушилось, на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. По словам губернатора, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов были выбиты окна.

«В селе Червона Дибровка от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель», — добавил глава региона. У мужчины диагностировали баротравму и множественные осколочные ранения лица.

По данным Гладкова, за сутки над Белгородской областью были сбиты 150 украинских БПЛА. Грайворонский округ подвергся пяти обстрелам с применением 20 боеприпасов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Несколько квартир получили повреждения в результате налета украинских БПЛА на Кубань

При атаке украинских БПЛА выбило окна в нескольких квартирах в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, никто не пострадал, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«На месте работают специальные и оперативные службы», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что в поселке Афипский и Трудобеликовском хуторе были повреждены частные дома. В Минобороны РФ не комментировали сообщения о последствиях атак ВСУ на Краснодарский край.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мирного жителя в Брянской области

В Брянской области в результате удара БПЛА был ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Полевые Новоселки Суземского района. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму.

«Он доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказал Богомаз.

Он добавил, что в результате атаки был полностью уничтожен гражданский легковой автомобиль. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Женщина и ребенок погибли в результате атаки ВСУ на ДНР

Два человека погибли в результате атаки ВСУ на поселок Сартана под Мариуполем, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, речь идет о женщине 1991 года рождения и пятилетнем мальчике.

«Кроме того, пострадал мальчик 2018 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.

Он добавил, что в резуьтате удара противника были разрушены три жилых дома. В Минобороны РФ не комментировали эти данные.

В Херсонской области шесть человек получили ранения в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки Херсонская область подверглась атаке ВСУ. Глава региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что мирный житель погиб, еще шесть человек получили ранения.

«В Казачьих Лагерях при обстреле частного дома погиб мужчина 1964 года рождения. В селе Костогрызово в результате удара беспилотника ранены 61-летняя женщина и 74-летний мужчина. Оба госпитализированы в Скадовскую ЦГБ в тяжелом состоянии. В селе Великие Копани при поджоге торгового павильона с использованием БПЛА ранен мужчина 1991 года рождения. Доставлен в больницу», — написал Сальдо.

Он добавил, что двое мужчин получили ранения в результате атаки БПЛА на поселок Днепряны и село Гладковка. В Брилевке пострадала женщина, уточнил глава региона.

Он добавил, что за сутки ВСУ обстреляли Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Подстепное, Саги и Казачьи Лагери. В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаке противника на регион.

ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании управления спецслужбы по Крыму и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства. Взрыв готовил террорист-смертник по заданию украинских спецслужб.

Согласно данным ведомства, украинский военнослужащий из Сил специальных операций (ССО ВСУ) через Telegram вышел на связь с жителем Крыма. Представившись оперативником ФСБ, он предложил ему службу в органах. Мужчина должен был пронести в здание управления спецслужбы по Крыму и Севастополю портативную аудиоколонку якобы для записи разговоров и поиска предателей.

Подозреваемого задержали на месте преступления. В ФСБ отметили, что исполнителя использовали втемную как смертника, поскольку подрыв должен был привести к его гибели.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. В ФСБ планируют объявить фигуранта дела в розыск.

