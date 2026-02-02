Более 30 БПЛА устроили массированный налет на Россию ночью Средства ПВО сбили 31 украинский дрон над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по российским регионам в ночь на понедельник, 2 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 31 цель.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников атаковали Белгородскую область. Над регионом сбили 22 летательных аппарата. Еще четыре БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному — над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Ранее в Красноармейском районе Краснодарского края обломки БПЛА рухнули на территорию частного дома. По предварительной оценке, в результате никто не пострадал.

По данным Министерства обороны, 1 февраля в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени силы ПВО сбили 23 украинских дрона. Цели уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей, а также приграничными регионами.