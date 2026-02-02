Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 07:55

Два жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ

Гладков: жертвами атаки ВСУ на Старый Оскол стали два человека

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Два человека погибли при атаке ВСУ в Старом Осколе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, беспилотник ударил по частному дому.

От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек, — написал он.

Гладков добавил, что другой дрон сдетонировал, из-за чего более чем в десяти квартирах многоквартирных домов выбиты окна. Повреждения получил автомобиль.

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю в результате ударов ВСУ погибли 15 мирных жителей и более 80 получили ранения, среди них четверо детей. Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Адыгее.

До этого Мирошник заявил, что почти 1,3 млн жителей субъектов РФ на прошлой неделе столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за ударов ВСУ по объектам энергетики. Украинские военные хотят создать ужасные условия жизни для мирных россиян, пояснил дипломат.

Белгородская область
атаки
ВСУ
БПЛА
