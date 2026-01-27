Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ Мирошник: почти 1,3 млн россиян лишились света из-за ударов ВСУ

Почти 1,3 млн жителей субъектов РФ на прошлой неделе столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за ударов ВСУ по объектам энергетики, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, украинские военные хотят создать ужасные условия жизни для мирных россиян.

Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов, — отметил он.

В частности, особенно пострадали из-за отключений электроэнергии жители ДНР и Брянской области. Также напасть коснулась ЛНР и Запорожской области.

До этого в Мурманской области из-за затяжной аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Андрей Чибис отметил, что работы затруднены из-за плохой погоды и сложного рельефа, однако повседневная жизнь жителей не пострадает.

Ранее стало известно, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о масштабных отключениях света по всей территории Украины 1 января. Жителей страны также попросили экономить электроэнергию, когда она появляется.