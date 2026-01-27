Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю

Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю Мирошник: за неделю при ударах ВСУ погибли 15 и пострадали более 80 россиян

Более 80 россиян за минувшую неделю получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины, 15 человек погибли, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, среди пострадавших четыре ребенка.

Наибольшее число пострадавших мирных жителей за этот период зафиксировано в Белгородской, Херсонской областях, Запорожской области, Республике Адыгея, — констатировал он.

Мирошник добавил, что 87% пострадавших получили травмы при ударах украинских БПЛА, 87 человек из общего числа погибли или ранены от обстрелов.

Ранее он заявил, что почти 1,3 млн жителей субъектов РФ на прошлой неделе столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за ударов ВСУ по объектам энергетики. Украинские военные хотят создать ужасные условия жизни для мирных россиян, пояснил Мирошник. В частности, особенно пострадали из-за отключений электроэнергии жители ДНР и Брянской области. Также напасть коснулась ЛНР и Запорожской области.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. По словам Сальдо, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.