Съемное жилье и отсутствие денег: Долина рассказала о жизни после скандала

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о жизни после скандала с квартирой. Где сейчас живет певица, что помогло ей справиться с ситуацией?

Где сейчас живет Долина

Долина после скандала с квартирой в Хамовниках призналась, что в настоящее время арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры.

«Мы сейчас берем в аренду квартиру. <…> Когда сможем [собственное] жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока нам ее сдают на очень хороших условиях», — призналась певица.

Долина не стала раскрывать район, в котором живет, но отметила, что он хороший. Условия аренды она также назвала очень выгодными. В новую квартиру певица переехала вместе с дочерью и внучкой.

Жизнь после скандала с квартирой

Долина заявила, что пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках ей помог твердый характер. Также певица сказала, что главное в жизни — здоровье близких и свое собственное.

«Самое главное в жизни — это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека. Вот если бы я сейчас, если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что для того, чтобы пережить все это, это надо иметь очень сильный характер и веру в то, что все наладится», — отметила она.

Долина добавила, что хороших людей все равно больше, чем плохих. Нужно жить дальше, помня о поддержке близких, считает она.

Также певица рассказала о своем отдыхе в Абу-Даби с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой. По словам артистки, ей удалось набраться сил, передает РИА Новости.

«Я в отпуск езжу, когда у Сашки (внучки. — NEWS.ru) новогодние каникулы. Мы съездили в Абу-Даби, были в прекрасном месте около моря. Погода была чудесная: не жарко, не холодно — вот как мы любим. Я чудесно отдохнула, набралась сил, у меня настроение улучшилось. Так что, в общем, этот отдых пошел мне на пользу», — сказала она журналистам.

За что Лурье хочет подать в суд на Долину

Адвокат новой собственницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что с Долиной хотят взыскать издержки, которые покупательница квартиры понесла в судебном споре.

«Заселение Лурье в квартиру прошло спокойно. Закончили, вынесли акт об окончании исполнительного производства, и все. Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат», — отметила Свириденко.

Представительница Лурье не исключает возможности досудебного урегулирования, но пессимистично оценивает шансы на соглашение из-за «непредсказуемого» поведения певицы. Сумма будущих требований пока уточняется.

Адвокат Сергей Жорин считает, что Лурье имеет возможность отсудить у певицы миллионы рублей по новому судебному разбирательству. В беседе с NEWS.ru он заявил, что потерпевшая вправе требовать компенсацию как за моральный ущерб, так и за затраты на первое дело.

Первый концерт в 2026 году

1 февраля Долина дала первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Домодедово, сообщил ее представитель Сергей Пудовкин. Мероприятие собрало аншлаг, а начало было отложено из-за усиления мер безопасности.

«Лариса Долина. Домодедово. Сольный концерт. Аншлаг. Спасибо за вашу любовь. <…> Будем задерживать минут на 15 в связи с дополнительными мерами безопасности, размещены металлические рамки. Любые публичные или зарегистрированные факты по попыткам помешать провести концерт — это уголовно наказуемо», — сказал Пудовкин.

По информации источника, зал был заполнен более чем на 95%. Кроме того, зрители массово приходили на концерт с цветами.

