Развод с Бероевым, измена, критика Богомолова: как живет Ксения Алферова

Актриса Ксения Алферова официально объявила о расставании с актером Егором Бероевым. Что об этом известно, почему распался их союз, за что критиковала режиссера Константина Богомолова?

Развод с Бероевым, причины

Слухи о расставании Алферовой с Бероевым вновь начали появляться в январе, когда актеры впервые появились на публике без обручальных колец. Тогда звездная пара, которая проживала вместе с 2001 года, на общей фотографии также предстала раздельно.

Алферова и Бероев считались одной из самых крепких и долгоживущих пар в российском кино. Они были вместе более 20 лет, участвовали в совместных проектах и часто появлялись на публике.

В прошлом слухи об их разводе появлялись неоднократно, однако артисты их опровергали.

Однако 1 февраля Алферова официально объявила о разводе с Бероевым спустя 25 лет брака.

Актриса призналась, что последние три года были для нее особенно трудными. Теперь она считает себя полностью свободной женщиной.

При этом в интервью шоу «Ты не поверишь!» Алферова назвала себя верным человеком и добавила, что «за чужие чувства ничего говорить не может».

«Да. Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я — человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу», — отметила артистка.

Сам Егор Бероев заявил, что развелся с Ириной еще в 2022 году. По его словам, опубликованным в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), он с уважением относится к годам, прожитым вместе с бывшей супругой, и желает ей всего самого доброго.

«С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи», — написал Бероев.

У пары есть взрослая дочь Евдокия, которая ведет непубличный образ жизни. Также В 2018 году Бероев и Алферова сообщили в соцсетях, что стали опекунами подростка по имени Влад с синдромом Дауна, который остался без родителей. Они также являются учредителями благотворительного фонда «Я есть!», занимающегося особенными детьми, мальчик был воспитанником организации.

Почему Алферова критиковала Богомолова

Алферова в комментарии NEWS.ru поддержала просьбу выпускников МХАТ пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии при театре. «Такого эпатажного человека» нельзя пускать к детям, подчеркнула артистка.

«Я поддерживаю их целиком и полностью. <…> К детям пускать человека такого эпатажного нельзя», — отметила звезда.

Ранее выпускники МХАТ заявили, что кандидатура Богомолова нарушает традиции преемственности. Они попросили назначить ректором человека, чья жизнь и карьера связаны с их учебным заведением.

