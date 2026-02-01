Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 01:52

Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака

Ксения Алферова подтвердила расставание с Егором Бероевым после 25 лет брака

Ксения Алферова и Егор Бероев Ксения Алферова и Егор Бероев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Ксения Алферова официально объявила о расставании с актером Егором Бероевым, передает НТВ. Их брачный союз продолжался 25 лет.

Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю, — заявила Алферова.

Актриса призналась, что последние три года были для нее особенно трудными. Теперь актриса считает себя полностью свободной женщиной.

Ранее музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав фото из гостиничного номера в Испании, на котором была заметна женская сумка. Артист, который осенью 2022 года переехал в США с женой Аленой Красновой, а летом 2025 года развелся, отдыхал в компании друзей.

До этого стало известно, что кондитер Ренат Агзамов и его супруга Валерия развелись еще два года назад, но не афишировали это. Как рассказала девушка, развод прошел мирно, по обоюдному решению, пара сохранила дружеские отношения и продолжает совместно воспитывать сына.

Кроме того, футболист и бывший супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в саркастичной форме опроверг ее слова о том, что она подвергалась абьюзу с его стороны в их браке. Артистка ранее рассказала, что спортсмен запрещал ей выходить на сцену и работать на телевидении.

актеры
актрисы
расставания
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах
«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы
Раскрыты потери ВСУ за январь
«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна
Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании
Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий
Биткоин рухнул ниже $80 тыс. впервые с апреля
Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности
Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий
На Украине произошло массовое аварийное отключение электричества
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя людьми в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.