Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака Ксения Алферова подтвердила расставание с Егором Бероевым после 25 лет брака

Актриса Ксения Алферова официально объявила о расставании с актером Егором Бероевым, передает НТВ. Их брачный союз продолжался 25 лет.

Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю, — заявила Алферова.

Актриса призналась, что последние три года были для нее особенно трудными. Теперь актриса считает себя полностью свободной женщиной.

Ранее музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав фото из гостиничного номера в Испании, на котором была заметна женская сумка. Артист, который осенью 2022 года переехал в США с женой Аленой Красновой, а летом 2025 года развелся, отдыхал в компании друзей.

До этого стало известно, что кондитер Ренат Агзамов и его супруга Валерия развелись еще два года назад, но не афишировали это. Как рассказала девушка, развод прошел мирно, по обоюдному решению, пара сохранила дружеские отношения и продолжает совместно воспитывать сына.

Кроме того, футболист и бывший супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в саркастичной форме опроверг ее слова о том, что она подвергалась абьюзу с его стороны в их браке. Артистка ранее рассказала, что спортсмен запрещал ей выходить на сцену и работать на телевидении.