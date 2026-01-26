«К детям нельзя»: Алферова унизила мужа Собчак из-за назначения в МХАТ Ксения Алферова: нельзя пускать Богомолова к детям в Школе-студии МХАТ

Актриса Ксения Алферова в комментарии NEWS.ru поддержала просьбу выпускников МХАТ пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии при театре. «Такого эпатажного человека» нельзя пускать к детям, подчеркнула артистка на премьере спортивной драмы «Золотой дубль».

Я поддерживаю их целиком и полностью. <...> К детям пускать человека такого эпатажного нельзя, — отметила звезда.

Ранее выпускники МХАТ заявили, что кандидатура Богомолова нарушает традиции преемственности. Они попросили назначить ректором человека, чья жизнь и карьера связаны с их учебным заведением.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Глава ведомства отметила, что он также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова также поддержала обращение выпускников Школы-студии МХАТ. Она назвала назначение Богомолова несоответствующим традициям учебного заведения, выпускниками которого является не только она сама, но и ее родители.