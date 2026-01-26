Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 20:50

«К детям нельзя»: Алферова унизила мужа Собчак из-за назначения в МХАТ

Ксения Алферова: нельзя пускать Богомолова к детям в Школе-студии МХАТ

Ксения Алферова Ксения Алферова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Ксения Алферова в комментарии NEWS.ru поддержала просьбу выпускников МХАТ пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии при театре. «Такого эпатажного человека» нельзя пускать к детям, подчеркнула артистка на премьере спортивной драмы «Золотой дубль».

Я поддерживаю их целиком и полностью. <...> К детям пускать человека такого эпатажного нельзя, — отметила звезда.

Ранее выпускники МХАТ заявили, что кандидатура Богомолова нарушает традиции преемственности. Они попросили назначить ректором человека, чья жизнь и карьера связаны с их учебным заведением.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Глава ведомства отметила, что он также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова также поддержала обращение выпускников Школы-студии МХАТ. Она назвала назначение Богомолова несоответствующим традициям учебного заведения, выпускниками которого является не только она сама, но и ее родители.

Константин Богомолов
театры
МХАТ
ректоры
видео
Алина Модорова
А. Модорова
Виктория Катаева
В. Катаева
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, о чем чаще всего размышляет Трамп
Появились кадры снежного циклона над Москвой из космоса
Зачем утеплять теплицу в мороз: способы, которые продлят жизнь вашему парнику
В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского
Фильм Бекмамбетова обошел в США «Аватар 3»: чем режиссер покорил зрителей
ВВС США начали масштабную переброску военных грузов на Ближний Восток
Названа главная проблема на рынке жилья после 2027 года
Блогера с маленькой дочерью задержали в аэропорту из-за новых правил
«Надо быть со своими»: Бероев раскрыл, зачем нужен фильм об СВО
Каско и ОСАГО: в чем разница, как снизить стоимость страховки
Над Брянской областью сбили украинскую ракету
Алферова и Бероев впервые появились на публике без обручальных колец
В России предложили исключать детей из школ за «неуды»
Назван способ снизить сердечно-сосудистые риски у населения
«К детям нельзя»: Алферова унизила мужа Собчак из-за назначения в МХАТ
Адвокат упал в обморок после услышанного приговора по делу Merlion
В Удмуртии поймали «воспитывавшего» крестницу педофила
Военэксперт разоблачил возможный обман Пентагона с внедрением ИИ
Еще одна страна ЕС ввела новые ограничения для российских дипломатов
IT-эксперт объяснил, почему Google решила сотрудничать с Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.