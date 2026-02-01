«Я бы умерла»: Долина раскрыла, как смогла пережить ситуацию с квартирой

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках ей помог твердый характер. Также певица уверена: главное в жизни — здоровье близких и свое собственное, передает Starhit.

Самое главное в жизни — это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека. Вот если бы я сейчас, если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что для того, чтобы пережить все это, это надо иметь очень сильный характер и веру в то, что все наладится, — отметила она.

Долина добавила, что хороших людей все равно больше, чем плохих. Нужно жить дальше, помня о поддержке близких, считает она.

Ранее Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры.

До этого Долина провела первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово, который собрал аншлаг. Начало мероприятия задержали на 15 минут, зал был заполнен более чем на 95%, многие зрители пришли с цветами.

Кроме того, Долина на первом после истории с продажей квартиры концерте в баре Petter выразила надежду на то, что в предстоящем году все изменится к лучшему. Посвежевшая после праздников исполнительница подчеркнула, что все испытания людям дает Бог, чтобы они еще раз проверили себя.