22 января 2026 в 14:10

Дело о скандальной квартире Долиной в Хамовниках получит продолжение

Адвокат Полины Лурье заявила о подготовке нового иска против Ларисы Долиной

Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко после рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко после рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Новая собственница квартиры в Хамовниках, принадлежавшей народной артистке России Ларисе Долиной, Полина Лурье готовит новый иск к певице, сообщила aif.ru ее Адвокат Светлана Свириденко. По ее словам, женщина намерена взыскать с артистки издержки, которые она понесла в судебном споре.

Заселение Лурье в квартиру прошло спокойно. Закончили, вынесли акт об окончании исполнительного производства, и все. Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат, — отметила Свириденко.

Адвокат не исключает возможности досудебного урегулирования, но пессимистично оценивает шансы на соглашение из-за «непредсказуемого» поведения Долиной. Сумма будущих требований пока уточняется.

Ранее жительницы деревни Протасово Мытищинского городского округа по соседству с поселком, где проживает Лариса Долина, рассказали NEWS.ru, как певица отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, народная артистка России повела себя крайне высокомерно.

