Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе В Крыму предотвратили теракт с участием смертника в административном здании УФСБ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании управления спецслужбы по Крыму и Севастополю, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там отметили, что взрыв готовил террорист-смертник по заданию украинских спецслужб.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена очередная попытка совершения террористического акта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины, — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, украинский военнослужащий из Сил специальных операций (ССО ВСУ) через Telegram вышел на связь с жителем Крыма. Представившись оперативником ФСБ, он предложил ему «службу в органах». В качестве испытания новобранец должен был пронести в здание управления спецслужбы по Крыму и Севастополю портативную аудиоколонку — якобы для записи разговоров и поиска «предателей».

Мужчину задержали, когда он пытался пронести через КПП «колонку» с самодельным взрывным устройством внутри. В ФСБ отметили, что исполнителя использовали «втемную» как смертника, поскольку подрыв должен был привести к его гибели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. ФСБ планируют объявить фигуранта в розыск.

Ранее в Санкт-Петербурге предотвратили заказанное Киевом покушение на российского военного. Сотрудники службы задержали сторонника запрещенной в России украинской террористической организации.