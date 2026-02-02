Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 09:54

Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе

В Крыму предотвратили теракт с участием смертника в административном здании УФСБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании управления спецслужбы по Крыму и Севастополю, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там отметили, что взрыв готовил террорист-смертник по заданию украинских спецслужб.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена очередная попытка совершения террористического акта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины, — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, украинский военнослужащий из Сил специальных операций (ССО ВСУ) через Telegram вышел на связь с жителем Крыма. Представившись оперативником ФСБ, он предложил ему «службу в органах». В качестве испытания новобранец должен был пронести в здание управления спецслужбы по Крыму и Севастополю портативную аудиоколонку — якобы для записи разговоров и поиска «предателей».

Мужчину задержали, когда он пытался пронести через КПП «колонку» с самодельным взрывным устройством внутри. В ФСБ отметили, что исполнителя использовали «втемную» как смертника, поскольку подрыв должен был привести к его гибели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. ФСБ планируют объявить фигуранта в розыск.

Ранее в Санкт-Петербурге предотвратили заказанное Киевом покушение на российского военного. Сотрудники службы задержали сторонника запрещенной в России украинской террористической организации.

теракты
взрывы
террористы
ФСБ
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной
Скончался бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики
Медведев указал, кто совершает преступления в Донбассе и Новороссии
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.