Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 01:00

Турэксперт ответила, можно ли тратить необходимые для получения визы деньги

Турэксперт Ансталь: после получения визы можно снимать деньги со счета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Консульства не отслеживают движение средств в реальном времени, поэтому после получения визы можно снимать деньги со счета, заявила NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, финансовый контроль ограничивается проверкой подлинности первоначально поданной банковской выписки.

В некоторые страны для оформления визы требуется выписка из банка, которая доказывает, что на счету у вас лежит определенная сумма денег. И у многих туристов возникает вопрос: можно ли эти деньги тратить уже после того, как документ был получен и передан в посольство, или страны могут отслеживать движение средств на карте? Тут нужно понимать, что ни одно консульство никакой страны не будет следить за тем, как живут ваши деньги в реальном времени. У них нет прямого доступа к вашим счетам и они не могут запрашивать такую информацию у банков. Соответственно, максимум, что они могут, — это подтвердить подлинность выписки, — пояснила Ансталь.

Она добавила, что для некоторых стран, например Италии, важна не только сумма, но и равномерное движение средств на счете в течение нескольких месяцев. Также, по словам турагента, не стоит забывать о государствах, где осуществляется жесткий контроль по визам. По ее словам, к ним относятся США и Великобритания.

Если мы говорим о шенгенской визе, то нужно помнить, что есть страны, такие как Италия, которые требуют выписку с движением денежных средств. Здесь важно учитывать, что у вас должно быть равномерное движение денег в течение месяцев. Если до обращения в консульство у вас будут то резкие пополнения на карте, то огромные траты, это может насторожить, и в визе будет отказано. Также есть страны, где осуществляется очень жесткий контроль по визам. Это Великобритания и США. При поездке в эти страны нужно быть особенно аккуратными с тем, какие манипуляции вы проводите с деньгами, — резюмировала Ансталь.

Ранее турагент Рада Минасина заявила, что траты на чаевые и трансферы раздувают бюджет путешествия. По ее словам, к значительному удорожанию поездки приводят как официальные сборы при бронировании, так и многочисленные мелкие ежедневные расходы.

туристы
визы
США
Италия
деньги
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог рассказал о спасении в России даже безнадежных онкобольных
«Cдержал свое слово»: Трамп высказался об одном обещании, которое дал Путин
Империя взяток похоронит режим: Зеленский признал провал «бусификации»
Небензя выразил тревогу в связи со словами Гутерриша о Крыме и Донбассе
Удар ВСУ по Белгороду привел к отключению водоснабжения в городе
«Простите за мат»: как Шарапова, Сафин и Бублик ругались на корте
Онколог рассказал о появлении в России уникальных препаратов от рака
В Минстрое предупредили россиян о новой схеме мошенничества с отоплением
«Маньяки на Банковой»: Захарова напомнила ЕС о жизни детей в ДНР
СК завел дело в связи с перестрелкой на Рублевке
Стало известно, кого США отправили на переговоры с Россией и Украиной
Турэксперт ответила, можно ли тратить необходимые для получения визы деньги
«Безнадежные пациенты живут годами»: как ученые из России побеждают рак
В России выявили случай лихорадки чикунгунья
Убийство сына Каддафи: что известно о смерти наследника экс-главы Ливии
В Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией
Бывший муж Джилл Байден обвиняется в убийстве жены
Сын убил: как жила и ушла звезда фильма «Тени исчезают в полдень» Завьялова
Движение по Крымскому мосту перекрыли
В Белом доме рассказали о позиции Индии по поводу закупки нефти у США
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.