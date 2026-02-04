Турэксперт ответила, можно ли тратить необходимые для получения визы деньги

Консульства не отслеживают движение средств в реальном времени, поэтому после получения визы можно снимать деньги со счета, заявила NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, финансовый контроль ограничивается проверкой подлинности первоначально поданной банковской выписки.

В некоторые страны для оформления визы требуется выписка из банка, которая доказывает, что на счету у вас лежит определенная сумма денег. И у многих туристов возникает вопрос: можно ли эти деньги тратить уже после того, как документ был получен и передан в посольство, или страны могут отслеживать движение средств на карте? Тут нужно понимать, что ни одно консульство никакой страны не будет следить за тем, как живут ваши деньги в реальном времени. У них нет прямого доступа к вашим счетам и они не могут запрашивать такую информацию у банков. Соответственно, максимум, что они могут, — это подтвердить подлинность выписки, — пояснила Ансталь.

Она добавила, что для некоторых стран, например Италии, важна не только сумма, но и равномерное движение средств на счете в течение нескольких месяцев. Также, по словам турагента, не стоит забывать о государствах, где осуществляется жесткий контроль по визам. По ее словам, к ним относятся США и Великобритания.

Если мы говорим о шенгенской визе, то нужно помнить, что есть страны, такие как Италия, которые требуют выписку с движением денежных средств. Здесь важно учитывать, что у вас должно быть равномерное движение денег в течение месяцев. Если до обращения в консульство у вас будут то резкие пополнения на карте, то огромные траты, это может насторожить, и в визе будет отказано. Также есть страны, где осуществляется очень жесткий контроль по визам. Это Великобритания и США. При поездке в эти страны нужно быть особенно аккуратными с тем, какие манипуляции вы проводите с деньгами, — резюмировала Ансталь.

