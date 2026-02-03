Киевские власти являются «бандитской группировкой», которые намеренно мешают мирному урегулированию конфликта, заявил аналитик Ларс Берн. По его словам, которые передает SwebbTV, деньги западных правительств идут не на нужды народа, а на фиктивные проекты и исчезают в карманах представителей украинского руководства.
Почему конфликт никак не заканчивается? Одно из объяснений заключается в том, что киевский режим — это «бандитская группировка», которой наплевать на народ. <…> Они себе набивают карманы деньгами, которые им переводят правительства вроде шведского. Затем эти миллиарды идут на фиктивные проекты и исчезают, — отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с украинским лидером Владимиром Зеленским и его принципиальностью. В частности, американский глава выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.