03 февраля 2026 в 20:46

В Европе раскрыли виновников затягивания конфликта на Украине

SwebbTV: конфликт на Украине не заканчивается из-за киевских властей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Киевские власти являются «бандитской группировкой», которые намеренно мешают мирному урегулированию конфликта, заявил аналитик Ларс Берн. По его словам, которые передает SwebbTV, деньги западных правительств идут не на нужды народа, а на фиктивные проекты и исчезают в карманах представителей украинского руководства.

Почему конфликт никак не заканчивается? Одно из объяснений заключается в том, что киевский режим — это «бандитская группировка», которой наплевать на народ. <…> Они себе набивают карманы деньгами, которые им переводят правительства вроде шведского. Затем эти миллиарды идут на фиктивные проекты и исчезают, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с украинским лидером Владимиром Зеленским и его принципиальностью. В частности, американский глава выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

