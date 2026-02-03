Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 03:40

Эпштейн в 2018 году намеревался обновить визу в Россию

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press
Обвиненный в педофилии финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году предпринимал попытки обновить российскую визу, передает РИА Новости. В материале говорится, что соответствующий документ был опубликован Минюстом США.

Во вложении — копия российского приглашения, которое мы использовали для визы Джеффри в Россию. Не мог бы Сергей помочь с новым письмом, чтобы мы смогли снова обновить российскую визу Джеффри?указано в письме.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что демократы используют дело Эпштейна, обвиняемого в педофилии, для дискредитации президента США Дональда Трампа. По его словам, этот новый механизм компромата начали использовать, после того как провалились предыдущие попытки обвинить главу Белого дома.

До этого Минюст США опубликовал в материалах дела Эпштейна около 40 необработанных фотографий людей без одежды. При этом власти должны были отредактировать снимки таким образом, чтобы личности изображенных на них было невозможно установить. Также в Сети были размещены несколько видеороликов.

