«Власть развращает»: как остров Эпштейна стал пристанищем сатанистов

Министерство юстиции США опубликовало новую партию файлов по делу Джеффри Эпштейна. Они раскрывают еще больше подробностей о педофилии и жутких пристрастиях представителей западных элит, годами устраивавших жуткие оргии на острове ныне покойного бизнесмена. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что у этих вечеринок была вполне конкретная цель. Для чего сильные мира сего устраивали зверские расправы и изнасилования и какие еще факты вскрыли файлы Эпштейна — в материале NEWS.ru.

Что вскрыли новые файлы по делу Эпштейна

В очередную партию документов по делу Эпштейна вошли 3 млн файлов, в том числе 2000 видеозаписей и около 180 тысяч изображений. Большинство из них так или иначе касаются насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, к которым могли быть причастны некоторые представители экономических и политических элит Запада.

В опубликованных Минюстом Штатов файлах фигурируют имена бизнесменов, чиновников и звезд первой величины — Илона Маска, Билла Гейтса, Дэвида Копперфильда, Билла Клинтона, Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и многих других.

Так, американские правоохранители обнаружили в черновиках электронной почты Эпштейна заметку, адресованную Гейтсу. В ней он выражает свое возмущение в связи с полученным от миллиардера требованием удалить «электронные письма, касающиеся венерического заболевания» основателя Microsoft, а также «просьбу предоставить антибиотики», которые Билл мог бы тайком дать своей супруге Мелинде.

Кроме того, СМИ нашли в последней партии документов более 5300 файлов, связанных с Трампом. В них нынешний президент Штатов упоминается более 38 тысяч раз, при этом в одном из документов речь идет об обвинениях в адрес миллиардера в изнасиловании, якобы случившемся более 30 лет назад. Сам глава США не раз заявлял, что никогда не посещал скандальный остров финансиста.

Примечательно, что в обнародованных документах обнаружились упоминания Украины и ее президента Владимира Зеленского. Эпштейн ставил под сомнение его способность управлять страной, а также за несколько недель до своего ареста планировал отправиться в Киев и интересовался «изощренной коррупцией», на которой мог бы заработать огромные деньги.

Как остров Эпштейна превратился в секту

Эпштейна не стало в 2019 году: инвестиционный банкир покончил с собой в тюрьме, куда попал по обвинению в торговле девушками, в том числе несовершеннолетними, и в склонении их к проституции. С этими преступлениями и связаны самые скандальные факты из биографии финансиста: если верить опубликованным документам, на его острове действовала самая настоящая секта педофилов.

Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что правильнее всего было бы назвать это сообщество «бытовыми сатанистами» («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Настоятель Михайло-Архангельского монастыря города Юрьев-Польский, игумен Афанасий (Селичев) в беседе с NEWS.ru отметил:

«То, что это дело мистическое, — однозначно. Недаром Господь говорит: „Трудно богатым войти в Царствие небесное“. Абсолютная власть денег развращает еще сильнее, чем абсолютная власть в политике».

С этой оценкой согласен писатель Платон Беседин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул: все, что творилось на острове Эпштейна, совпадает с доктриной «главного сатаниста ХХ века» Алистера Кроули — «делай что хочешь, таков весь закон».

«Но сатанизм бывает очень разным. Есть обрядовый, с черными мессами и прочим оккультным флером. А здесь мы видим обывательский и даже обыденный. Это люди, у которых вседозволенность и постоянная ненасытность породили абсолютное зло и мракобесие», — подчеркнул писатель.

Что творилось на острове Эпштейна

Среди файлов, которые привлекли наибольшее внимание прессы, оказались фотографии бывшего британского принца Эндрю, который склонился над лежащей на полу женщиной. При этом, судя по ее позе, девушка в момент съемки была без сознания.

Кроме того, в Сеть попали кадры, на которых сам Эпштейн бегает по дому за двумя девушками под одобрительный смех женщины за кадром. Хотя голоса и внешность героинь ролика скрыты, по росту видно, что речь, вероятнее всего, идет о подростках.

При этом оргии с несовершеннолетними — не все, что вменяют финансисту и его «гостям». В рассекреченных материалах содержатся упоминания ритуальных жертвоприношений и каннибализма. Один из источников ФБР в ходе беседы со следователями утверждал, что своими глазами наблюдал пытки на яхте Эпштейна, а также сцены расчленения детей.

Платон Беседин считает, что все эти зверства с участием западных элит напоминают сектантские обряды инициации.

«Чтобы войти в мир элит, в мир богатых и знаменитых, нужно пройти некий ритуал посвящения. И эти акты насилия можно воспринимать как ритуальную магию. Эти люди через акты насилия и оргии так присягают вполне понятно кому. Тут очень тонкая грань. С одной стороны, можно сказать, что они просто хотят денег и власти. А с другой — они понимают, что им нужны некие темные энергии для получения и удержания этой власти. Говоря прямо, они пытаются заполучить и использовать силу дьявола», — уверен писатель.

Беседин считает, что, как это ни прискорбно, присутствие детей на этих жутких вечеринках было вовсе не случайным.

«Дети используются потому, что это уже последняя грань — когда ты ради своих целей берешь совершенно невинных существ. С одной стороны, ты приносишь их в жертву власти, а с другой — сатане, ну или некой абстрактной темной силе. Можно называть это по-разному, но суть от этого не меняется», — резюмировал писатель.

