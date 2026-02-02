Почти 50 человек указаны в документах Эпштейна в качестве жертв

Имена 47 жертв указаны в документах из уголовного дела американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, сообщает The Wall Street Journal. При этом 20 из упомянутых людей являлись несовершеннолетними на момент предполагаемого изнасилования. Отмечается, что имена должны были быть скрыты, однако этого не произошло из-за опоздания адвокатов жертв.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш подчеркнул, что Минюст оперативно реагирует на жалобы жертв преступлений Эпштейна. В случае, если их имена отредактированы неправильно, документы исправляются. Однако фамилии 43 человек все же попали в файлы из-за того, что адвокаты обратились в ведомство уже после их публикации.

Проверка <...> показала, что 43 из них остались неотредактированными в файлах, обнародованных правительством в пятницу. Полные имена нескольких женщин встречались <...> более 100 раз, — отметили в WSJ.

Помимо имен, в документах указаны и другие личные данные жертв Эпштейна. Все они позволяют легко их найти.

Ранее пострадавшие от действий финансиста дали показания, в которых рассказали о жутких ритуалах. По их словам, участники вечеринок Эпштейна приносили людей в жертву и занимались каннибализмом.