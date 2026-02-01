Зимняя Олимпиада — 2026
Имя Зеленского всплыло в письмах Эпштейна

В одном из писем Эпштейна нашли упоминание Зеленского и Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press
Американский финансист Джеффри Эпштейн после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году проявлял активный интерес к украинской политике и давал ей свои оценки, что следует из документов, опубликованных Министерством юстиции США. В одном из писем он настойчиво предлагал анонимному адресату, упоминавшему о своем происхождении из Артемовска, начать внимательно следить за политической ситуацией, коррупцией и работой парламента в стране.

Я хочу, чтобы ты начала читать о политике на Украине: Зеленский, коррупция, парламент. Начни за этим следить, — говорится в письме.

Ранее директор краснодарского модельного агентства отвергла все обвинения в причастности к делу финансиста. Она сообщила, что никогда не продавала девушек и не была связана с эскорт-услугами, и намерена судиться с теми, кто распространяет такие сведения. По ее словам, упоминание организации в материалах следствия объясняется лишь тем, что кто-то переслал ссылку на портфолио одной из моделей.

Кроме того, журналист Мария Тейшейра Алвес заявила, что в переписке Эпштейна с французским банкиром Арианой де Ротшильд содержатся ссылки на Украину. По ее информации, он рассматривал в событиях на этой территории значительный потенциал для себя.

