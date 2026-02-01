Глава краснодарского модельного агентства высказалась о связи с Эпштейном Глава краснодарского модельного агентства отвергла обвинения в связи с Эпштейном

Директор краснодарского модельного агентства опровергла связь с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает Telegram-канал Mash. Она заявила, что не занималась продажей девушек и не имеет отношения к эскорту.

Женщина намерена подать в суд на распространителей информации, подчеркнув, что упоминание ее агентства в документах связано лишь с пересланной кому-то ссылкой на портфолио модели. По словам руководительницы, ссылку на портфолио модели, сотрудничавшей с агентством с 2014 по 2017 год, мог переправить любой человек, что не доказывает факта торговли людьми.

Ранее выяснилось, что в новых материалах по делу финансиста, обнародованных Министерством юстиции США, содержатся утверждения о связях основателя Microsoft Билла Гейтса с девушками, имеющими российское происхождение. В опубликованных документах присутствуют электронные письма с критикой миллиардера со стороны Эпштейна.

Кроме того, Министерство юстиции США назвало сфальсифицированными сведения о мнимых связях президента Дональда Трампа с 13-летней девочкой. Эта информация фигурировала в недавно рассекреченных документах по делу Эпштейна, и, как заявляется на портале ведомства, она абсолютно не соответствует правде.