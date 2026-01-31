Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 07:04

В файлах по делу Эпштейна появились данные о «насиловавшем девочек» Трампе

Минюст США назвал ложными сведения из файлов Эпштейна о связи Трампа с ребенком

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Минюст США назвал ложной информацию о якобы связях американского лидера Дональда Трампа с 13-летней девочкой. Эти данные содержались в недавно опубликованных файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Как говорится на официальном сайте ведомства, эти сведения не имеют никакого отношения к действительности.

Некоторые документы содержат ложные и сенсационные заявления против президента Трампа, которые были переданы ФБР непосредственно перед выборами 2020 года, — отметили в Минюсте.

Министерство опровергло фигурирующие в документах данные о том, что примерно 10 лет назад Трамп якобы имел связь с подростком. Также ведомство опровергло утверждения о том, что во время вечеринок, якобы сопровождавшихся оргиями, глава Белого дома выставлял девушек на аукцион. Некоторые из них впоследствии бесследно исчезли.

Ранее представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Эпштейна. В них финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.

До этого жертвы Эпштейна рассказали, что бизнесмен заманивал их в сексуальные отношения обещаниями дать хорошее образование в колледже. Он убеждал, что может помочь с поступлением в лучшие университеты страны или даже полностью оплатить учебу.

