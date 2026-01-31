Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно

Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно

Минюст США опубликовал новые материалы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними. Какие подробности всплыли?

Что опубликовано в новых материалах по делу Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало 3 млн страниц документов, связанных с расследованием дела финансиста. Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что это включает 2000 видеозаписей и 180 000 изображений. По словам замгенпрокурора, никаких дополнительных материалов публиковать не планируется.

Согласно материалам, покойный преступник признался, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после половых актов с русскими девушками, сообщает The Telegraph.

Среди значимых документов есть электронное письмо, датированное 18 июля 2013 года. Его автором и адресатом выступил сам Эпштейн. В письме сообщается о прекращении его сотрудничества с Гейтсом и приводятся несколько заявлений, среди которых есть утверждение о заражении инфекцией, передающейся половым путем, после общения с «русскими девушками».

«Вы умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего венерического заболевания, вашей просьбы предоставить вам антибиотики, которые вы можете тайно дать Мелинде (жена Гейтса. — NEWS.ru), и описание вашего пениса», — говорится в электронном письме.

В тот же день Эпштейн написал еще одно письмо, в котором объявил о своем «уходе» из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Поскольку официально он не был сотрудником этой организации, следователи предполагают, что текст был написан от чужого имени. В письме говорится о предполагаемом семейном конфликте между супругами Гейтс и упоминаются просьбы участвовать в действиях, которые автор называет морально и юридически сомнительными.

Что в материалах Эпштейна говорится о Трампе

Президент США Дональд Трамп снова упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна.

Главу государства уличили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13–14 лет. Согласно утверждениям, Трамп принудил ее к оральному сексу. В момент инцидента жертва укусила будущего президента, что вызвало у нее смех, за что она получила удар по лицу. Кроме того, девочка также подвергалась насилию со стороны Эпштейна.

Личности участников дела не разглашаются. Дональд Трамп пока не прокомментировал обнародованные данные.

В ноябре Конгресс одобрил закон, почти единогласно поддержанный всеми участниками. Согласно этому закону, Министерство юстиции обязано опубликовать все свои файлы к 19 декабря 2025 года. В качестве объяснения задержки ведомство сообщило, что поручило большой группе юристов тщательно изучить документы. Их задача — выявить и устранить информацию, которая может раскрыть личности жертв сексуального насилия, с целью их защиты.

Эпштейн, приговоренный к тюремному заключению за сексуальные преступления, включая насилие над многими несовершеннолетними, совершил самоубийство в 2019 году.

Читайте также:

Смерть в колодце и убийство заложницы: главные ЧП недели

Молитвы и домогательства: отчим растлевал девочку за спиной у матери

«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила