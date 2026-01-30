Зимняя Олимпиада — 2026
Смерть в колодце и убийство заложницы: главные ЧП недели

Фото: СК РФ
В Усть-Куте халатного чиновника заподозрили в изнасиловании подростка, в Иркутске дезертир убил подругу своей жены, в Нязепетровске третьеклассник насмерть замерз в колодце — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Чиновника обвинили в педофилии

В городе Усть-Куте Иркутской области задержали сотрудника администрации Михаила Тышкивского. Ранее ему предъявили обвинение в деле о халатности из-за стаи собак, которые оторвали мальчику ухо. Но во время обысков у мужчины обнаружили видео, где он насилует 14-летнего мальчика.

К тому моменту Тышкивский находился под подпиской о невыезде и успел скрыться, когда на него завели очередное дело. Перед исчезновением он отправил родственникам странные СМС.

30 января стало известно, что мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ.

Дезертир убил мать двоих детей

В Иркутске вечером 27 января дезертир взял в заложницы и убил подопечную благотворительного фонда «Оберег». К зданию он пришел в поисках своей супруги и семилетнего сына, которые прятались от домашнего тирана, но те успели скрыться. В итоге агрессор схватил подругу супруги, которую встретил на остановке возле учреждения.

«На ее месте могла быть любая, кто не приглянулась насильнику. Мы благодарны, что приехало более 50 сотрудников полиции, спецслужб, ГИБДД, МЧС, военной прокуратуры. Вели переговоры через дверь на пятом этаже. В 02:30 ночи он вышел сам, убив заложницу ножом (задушил), ни в чем не виновную женщину, маму двух девочек», — рассказал руководитель фонда.

Сейчас детей передали бабушке. С семьей продолжают работать психологи. Дочерям не стали сразу сообщать о смерти матери.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мальчик умер в бесхозном колодце

В городе Нязепетровске Челябинской области похоронят девятилетнего мальчика. Днем 28 января он возвращался из школы и провалился в колодец, прикрытый линолеумом.

Школьник пролетел несколько метров и упал в холодную воду. Родители забили тревогу, когда сын не вернулся домой вовремя, и позвонили в полицию. Уже к вечеру оперативники нашли тело ребенка.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего. Кроме того, в город отправили областную комиссию ЖКХ из Челябинска, которая пытается определить владельца колодца и причину, по которой он был открыт.

Пока расследование о принадлежности смертоносного колодца не дало четких результатов. В Министерстве ЖКХ уточнили, что появился он еще в советское время.

«Установлено, что железобетонный колодец диаметром 1,2 метра и глубиной более пяти метров построен в советское время до 1990-х годов в районе железнодорожного вокзала. Определить его назначение и функционал пока невозможно. На балансе Нязепетровского округа и в реестре бесхозяйных объектов он не числится. В настоящий момент колодец закрыт», — рассказали в ведомстве.

