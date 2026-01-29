Колодец смерти: расследование гибели ребенка в Нязепетровске зашло в тупик

В городе Нязепетровске Челябинской области похоронят девятилетнего мальчика. Он не вернулся из школы, а позже его тело нашли в открытом колодце. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой трагедии.

Не вернулся из школы

Девятилетний Андрей (имя изменено) возвращался днем 28 января из школы, но вместо привычного маршрута свернул через пустырь, чтобы пройти к дому коротким путем. Так он случайно забрел в сугроб и провалился в открытый колодец на Южной улице.

Школьник пролетел несколько метров и упал в холодную воду. Родители забили тревогу, когда сын не вернулся домой вовремя, и позвонили в полицию. Уже к вечеру оперативники нашли тело ребенка.

Ловушка под линолеумом

Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего. Кроме того, в город отправили областную комиссию ЖКХ из Челябинска, которая пытается определить владельца колодца и причину, по которой он был открыт.

«Крышки на люке не было. Кто-то прикрыл его линолеумом. <…> Предварительно, мальчик наступил на него и провалился», — рассказывал журналистам источник в силовых структурах.

Предварительно, колодец не был оборудован крышкой, а лишь покрыт линолеумом, который скрыло снегом.

Чей колодец?

Пока расследование о принадлежности смертоносного колодца не дало четких результатов. В Министерстве ЖКХ уточнили, что появился он на том месте еще в советское время.

«Установлено, что железобетонный колодец диаметром 1,2 метра и глубиной более пяти метров построен в советское время до 1990-х годов в районе железнодорожного вокзала. Определить его назначение и функционал пока невозможно. На балансе Нязепетровского округа и в реестре бесхозяйных объектов он не числится. В настоящий момент колодец закрыт», — рассказали в ведомстве.

В администрации округа уточнили, что городские коммунальщики подняли все схемы коммуникаций и кадастровый план участка, где произошла трагедия. Но в схемах водоснабжения и водоотведения колодца нет, пишет URA.RU.

Мальчика похоронят 30 января, сообщила его мама журналистам aif.ru.

«Сегодня его привезут, завтра будем хоронить уже. Еще не знаем время выноса, будет известно позже», — поделилась женщина.

