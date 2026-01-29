Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 01:42

На Урале в колодце нашли тело ребенка

Девятилетний школьник утонул в открытом колодце в Челябинской области

Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации Фото: sledcom.ru
В Нязепетровске Челябинской области 28 января произошла трагическая гибель ребенка, сообщила пресс-служба регионального правительства. Девятилетний мальчик провалился в незакрытый колодец с водой и утонул. По поручению губернатора на место выехала комиссия регионального министерства ЖКХ.

Инцидент случился днем после школьных занятий. Предварительно, колодец на отдаленном участке по ул. Южной не был оборудован крышкой, а лишь прикрыт линолеумом, который скрыло снегом.

Ребенок, не заметив опасности, наступил на него и провалился. Объект считается бесхозным и не числится на балансе коммунальщиков.

Крышки на люке не было. Кто-то прикрыл его линолеумом <…> Предварительно, мальчик наступил не него и провалился, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

По факту смерти ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Региональный Следком назначил судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники погибшего.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 23 января в поселке Березовка, пригороде Красноярска в снегу задохнулся ребенок. Девочка играла рядом со своим домом на улице Совхозной и попыталась проложить тоннель в огромном сугробе. Верхняя часть снежного тоннеля обрушилась и перекрыла выход. Ребенок не смог выбраться и погиб.

