Вместо буллинга растление: женщина втягивала 13-летнего мальчика в БДСМ

Сексолог Ольга Василенко провела интервью с приверженцами БДСМ-субкультуры, один из которых признался, что был совращен взрослой женщиной еще в юношеском возрасте. NEWS.ru рассказывает историю этого мужчины.

«Подвергался нападкам сверстников»

Александр начал свой рассказ с того, что женщина, которая привела его в мир БДСМ-практик, появилась рядом в момент, когда он переживал травлю в коллективе сверстников. Мужчина пожаловался, что в критически важный момент рядом с ним не оказалось значимого взрослого, который смог бы за него вступиться и поддержать морально. Мать, которая тянула семью на себе в одиночку, работала на двух работах и просто не могла заметить, что с сыном что-то не так.

«К сожалению, в повседневной жизни часто подвергался нападкам сверстников. И самое обидное, что взрослые видели это, они не пресекали, а, наоборот, можно сказать, подливали масло в огонь: получил — значит заслужил. В этот момент ты понимаешь, что взрослым людям, в принципе, наверное, на тебя так же фиолетово, как и всем остальным. А тут появляется такой человек, который дает тебе эту возможность. Спасибо ей, что она сделала это максимально плавно, насколько это возможно, то есть не просто тебя взяла за шкирку там и сделала все, что хотела», — рассказывает Александр.

«Это сильно влияет на психику»

Находившаяся в соседнем кресле женщина-домина Анастасия опешила от того, что Александр с благодарностью говорит о том, что его фактически растлила взрослая женщина. При этом мужчина уточнил, что партнерша была в два или три раза старше него. Ему самому было 13 лет.

«Осуждаю. Не вас, а ситуацию. Нельзя втягивать несовершеннолетних детей в любые подобные утехи — будь то сексуальные и уж тем более БДСМ. Потому что это сильно влияет на психику человека. Я понимаю, что Александр, очевидно, был очень уязвим в связи с ситуацией, которая происходила у него в целом в жизни. Но для тех, кто это посмотрит: так нельзя делать, это неправильно, не трогайте детей», —

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Александр при этом признался, что не считает правильным то, что с ним делала партнерша в юном возрасте. Но в его школьные годы представление о педофилах было более гиперболизированным. Представлялось, что на подобные преступления идут ортодоксальные перверты вроде Чикатило.

«Принял ее правила игры»

По словам Александра, его партнерша не сразу перешла к практикам, а долго вела с ним разговоры на тему БДСМ. С его слов, первые оральные контакты начались спустя два года после их знакомства, а в 16 лет женщина организовала для него групповой сеанс, где заставила обслуживать нескольких своих подруг.

Периодически домина проводила с подростком сессии с поркой и принуждением. Часто женщина брала с собой юношу на сходки «тематиков», где подвергала его игровым «экзекуциям».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сексолог Ольга Василенко подтвердила, что злоупотребление доверием подростка в этой истории было преступным.

«Ребенок не может дать согласие на такие практики, и в какой-то степени ты был в таком состоянии уязвимом: буллинг в школе, отсутствие поддержки со стороны взрослых, и это как будто бы был единственный человек, который тебя поддержал, понял и принял. И ты уже просто принимаешь ее правила игры. Если бы это было что-то другое, а не БДСМ, ты бы, скорее, тоже принял ее правила игры, потому что это был твой единственный близкий человек на тот момент», — объясняет эксперт.

«Ванильный» секс не подходит

Также Василенко подтвердила, что такие агрессивные практики всерьез могут повлиять на развитие подростка и стать причиной проблем уже во взрослом возрасте.

«Мы должны учитывать тот факт, что то, что мы совершаем в подростковом возрасте, значительно влияет на нашу сексуальную жизнь уже во взрослом возрасте, и мы проживаем определенные этапы психосексуального развития, и определенные практики, они приводят нас потом к определенным и предпочтениям, и поведению», — говорит сексолог.

Александру сейчас 37 лет, и он признает, что всю жизнь не испытывает удовольствия от «ванильного» секса. При попытках начать «нормальную» половую жизнь он испытывает проблемы с эрекцией.

Мужчина признается, что начал посещать психолога не так давно. Он понимает, что не имел нормального детства и до сих пор не готов к семейной жизни из-за того, как сложились его предпочтения.

Читайте также:

А была ли девочка: сибиряк пять лет отбивается от обвинений в педофилии

Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске

Изнасилует за брата: тренер ММА отделался условкой за вымогательство

«А у меня не чешется»: отчим два года насиловал падчерицу, пока жена спала